Lotta all’Hiv, Latina aderisce alla rete Fast Track Cities

Latina – Il sindaco di Latina Damiano Coletta ha sottoscritto in diretta streaming l’impegno della città di Latina a entrare a far parte della rete Fast Track Cities, la partnership globale tra città e municipalità di tutto il mondo e quattro partner principali, Iapac (International Association of Providers of Aids Care), Unaids (United Nations Programme on Hiv/Aids), Un-Habitat (United Nations Human Settlements Programme) e la Città di Parigi.

Fast Track Cities, iniziativa lanciata in occasione della conferenza mondiale Aids nel 2014, permette alle città di tutto il mondo di aderire a una rete internazionale che offre la possibilità di condividere azioni locali per porre fine all’Aids e ad altre epidemie entro il 2030.

Sottoscrivendo la Dichiarazione di Parigi, la città di Latina entra nella rete impegnandosi a raggiungere gli obiettivi del progetto:

• 90-90-90 entro il 2020: 90% di persone con Hiv che conoscono il proprio status; 90% delle persone che conoscono il proprio stato e sono in terapia antiretrovirale;

• 90% di persone in terapia che raggiungono la soppressione virale;

• 95- 95-95 entro il 2030: 95% di persone con Hiv che conoscono il proprio status; 95% delle persone che conoscono il proprio stato e sono in terapia antiretrovirale; 95% di persone in terapia che raggiungono la soppressione virale.

Latina si impegnerà a favorire lo scambio e il raccordo tra le associazioni coinvolte, la Asl e Iapac, organizzando incontri con tutti i soggetti firmatari della dichiarazione e coordinandone le iniziative.

