Pietro Dall’Oglio lancia il primo “sacro trap” della storia: canta “Ave Maria” in Piazza San Pietro

Roma – Ha deciso di augurare buon Natale da Piazza San Pietro con il proprio brano “Ave Maria”, che definisce come il primo sacrotrap della storia. Pietro Dall’Oglio, il trapper noto come Pietrosauro, è stato sicuramente uno dei protagonisti indiscussi di The Voice Senior e del tutto inaspettata, è stata la sua esclusione dal programma serale di Antonella Clerici.

Il video, già divenuto virale attraverso i social, mostra Pietrosauro intento a proporre la propria versione di quello che definisce il “primo sacro trap della storia”. La dedica con affetto a tutti coloro che lo seguono, al programma The Voice che gli ha consentito questa opportunità nel mondo della musica e manda i propri ringraziamenti al coach Clementino per il brano che registreranno a breve insieme: “Per questo lo ringrazio – dichiara Pietrosauro – e con lui tutta la redazione del programma e i giudici di The voice per la grande opportunità. Rivolgo i miei auguri agli amici finalisti”.

Pietrosauro ha rappresentato la vera novità del programma e come dice il suo stesso coach “ha portato aria fresca alla trasmissione”. Il concorrente 63enne, che ha colpito grandi e giovani dilettandosi nella musica trap , rappresentava un originale e interessante anello di comunicazione tra gli Over 60 in gara e la parte giovane degli ascoltatori, e sicuramente diversi ne sentiranno la mancanza il giorno della finale. E’ stato apprezzato anche per aver personalizzato i testi delle cover a lui affidate, in particolare l’adattamento del testo di “Quelli che ben pensano” del famoso rapper Frankie hi nrg, nel quale “da’ una stoccatina ai negazionisti”.

Pietrosauro si è avvicinato alla musica trap per darne contenuto e poter dialogare con i giovani incluso i propri 4 figli, è rimasto grazie alle proprie interpretazioni nel cuore di molti spettatori di ogni età.

Chi è Pietro Dall’Oglio

Dopo una lunga e soddisfacente carriera nel mondo dell’alta finanza, Pietro Dall’Oglio, in arte Pietrosauro, già molto conosciuto sin dagli anni 80 come uno dei migliori percussionisti afrocubani italiani (ha scritto il primo manuale italiano di percussioni afrocubane brasiliane), compiuti i trent’anni, ha iniziato a scrivere e comporre le sue canzoni inizialmente world music/musica leggera cantautorale per poi avvicinarsi negli ultimi 7 anni al rap e trap.

Pietro Dall’ Oglio non si esibisce solo attraverso la trap, ma detiene all’interno del proprio bagaglio musicale moltissimi pezzi ritm and beat, world music e musica leggera cantautorale. All’interno dei propri canali YouTube e Spotify vanta quasi 130 brani. Canta in italiano e in spagnolo e trascorre quasi metà dell’anno tra Costa Rica e Panama su una vecchia barca (isola Saboga lato pacifico ,dove trova grande ispirazione ) in cui ha vissuto nell’ultimo anno 130 giorni bloccato per via del Covid, componendo e registrando quasi 15 brani tra i più intensi e profondi della propria produzione.

