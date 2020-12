Pranzo di Natale, le regole per spostarsi tra comuni

Roma – Il Decreto Natale varato in queste ore dal Governo porta con sé diversi divieti ma anche tante deroghe. La zona rossa che tutto il Paese si appresta a vivere non sarà infatti una copia del lockdown totale vissuto a marzo. Fermo restando che “si esce di casa solo per ragioni di lavoro, necessità e salute”, come ha ribadito il premier Conte, il nuovo decreto prevede la possibilità di accogliere in casa 2 persone non conviventi “per un minimo di socialità”.

Le 2 persone possono portare 2 minori di età inferiore ai 14 anni. Non si fa riferimento esplicito a frequentazioni tra congiunti, quindi, si apre anche agli incontri tra amici, seppur in numero ristretto. Non solo. durante i giorni compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 è consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata, ubicata nella medesima regione, una sola volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 05,00 e le ore 22,00, e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.

Durante il periodo di zona arancione, quindi nei giorni feriali, invece sono “consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5mila abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia”, si legge ancora nel decreto. Per quanto riguarda le sanzioni, in caso di violazioni del decreto le multe vanno dai 400 ai mille euro.