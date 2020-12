Federbalneari Lazio: “Congratulazioni a Musolino”

Federbalneari Lazio esprimere le più vive congratulazioni Pino Musolino per la nomina a nuovo presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale.

“Facciamo al nuovo Presidente i nostri migliori auguri un proficuo lavoro nell’interesse degli ambiti costieri che è chiamato a guidare e che comprendono i porti di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta – dichiara Marco Maurelli, Presidente Federbalneari Lazio.

Nel Lazio c’era bisogno di un manager qualificato per gestire gli ambiti portuali in un momento così complesso e, oggi più di sempre, pieno di difficoltà e Musolino è una persona estremamente qualificata che ha già saputo far bene a Venezia.

Siamo certi, quindi, che saprà svolgere una preziosa azione per il territorio così come siamo certi di avviare una proficua collaborazione soprattutto sul piano della pianificazione e dello sviluppo dei porti e del turismo: elementi, questi, che sono da sempre al centro dell’attività di Federbalneari” conclude Maurelli.