Infernetto, nascondeva la droga nella Casa di Riposo in cui lavorava: arrestato 26enne

Ostia – Nascondeva la droga all’interno della comunità di alloggio per anziani dove prestava servizio. E’ successo all’Infernetto, dove un 26enne è stato arrestato dagli agenti del X Distretto Lido di Roma, durante i controlli del territorio volti a contrastare ogni forma di illegalità, con particolare attenzione allo spaccio delle sostanze stupefacenti.

Nel corso della perquisizione all’interno della struttura, tra la curiosità dei vecchietti, la Polizia ha rinvenuto 150 grammi di hashish all’interno di un armadietto contenente l’indumenti dell’uomo e la somma di circa 2mila e 600 euro. Lo stupefacente era pronto per essere ceduto nel market dello spaccio locale.

Dopo l’arresto, l’uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

