Nettuno, “La Teca” recita le poesie di Trilussa per i 70 anni dalla morte del poeta

Nettuno – Lunedì 21 dicembre, in occasione del 70esimo anniversario della morte, il Comune di Nettuno in collaborazione con l’associazione teatrale La Teca, ha organizzato un evento per celebrare la figura di Carlo Trilussa, al secolo Carlo Alberto Salustri, che verrà trasmesso sui canali social del Comune di Nettuno.

Si tratta di un recital di poesie del poeta romano decantate da Salvatore Santucci e da Luigi Salustri, discendente di Trilussa. “Ringrazio l’associazione La Teca e l’Ufficio Cultura del Comune di Nettuno per la realizzazione di questo evento che non prevedrà la presenza di pubblico nel rispetto delle normative Covid – ha detto l’assessore alla Cultura, Camilla Ludovisi – abbiamo voluto comunque rendere partecipe la cittadinanza in occasione di questa ricorrenza e per questo trasmetteremo il recital, che conterrà poesie legate alla realtà sociale e comunitaria dell’epoca di Trilussa, in un video in tre parti che sarà pubblicato sui canali social del Comune di Nettuno!”.

