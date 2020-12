Nuova variante del virus Covid-19, Di Maio: “Stop voli con Gran Bretagna”

Stop ai voli con la Gran Bretagna. A quanto apprende l’Adnkronos da autorevoli fonti, il ministero degli Affari Esteri guidato da Luigi Di Maio ha comunicato alla Gran Bretagna l’interruzione dei voli a causa delle nuova variante più aggressiva del Covid-19 che si sta diffondendo rapidamente nel Sud est dell’Inghilterra ed è stata rilevata anche in Danimarca, Olanda e Australia. La stessa decisione è stata assunta anche da Paesi Bassi e Belgio. La Francia sta valutando un provvedimento analogo.

Poi l’annuncio con la conferma del ministro su Facebook: “Il Regno Unito ha lanciato l’allarme su una nuova forma di Covid che sarebbe il risultato di una mutazione del virus. Come Governo – afferma – abbiamo il dovere di proteggere gli italiani, per questa ragione, dopo aver avvisato il Governo inglese, con il ministero della Salute stiamo per firmare il provvedimento per sospendere i voli con la Gran Bretagna. La nostra priorità è tutelare l’Italia e i nostri connazionali”.

Il blocco dei voli dall’Italia con la Gran Bretagna dovrebbe partire sin da subito. A partire dalle prossime ore saranno dunque sospesi.

Sono in corso colloqui tra Parigi, Berlino e Bruxelles sulle misure da adottare di fronte alla nuova variante del coronavirus. Lo ha reso noto l’Eliseo spiegando che Emmanuel Macron, Angela Merkel, Ursula Von der Leyen e Charles Michel hanno avuto contatti.

La notizia arriva dopo che alcuni Paesi Ue, compresa l’Italia, hanno adottato lo stop dei collegamenti con il Regno Unito, mentre Germania e Francia hanno fatto sapere di valutare la misura. Anche la Spagna ha sottolineato la necessità di una risposta “coordinata” europea sulla questione della sospensione dei voli, si legge su diretta Le Parisien.

Fonte Adnkronos