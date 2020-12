Pomezia, sorpreso a scassinare il distributore automatico di un’azienda: arrestato

Pomezia – E’ stato colto sul fatto mentre tentava di scassinare il distributore automatico di bevande, in un’azienda del centro. E’ quanto accaduto a Pomezia, dove i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno arrestato un 29enne, con precedenti specifici.

Nel corso di un servizio finalizzato alla prevenzione di reati contro il patrimonio, i militari, a seguito di una richiesta giunta al 112, sono intervenuti presso un’azienda del centro di Pomezia, dove il titolare aveva sorpreso il malvivente mentre era intento a scassinare il distributore automatico di bevande. L’autore del reato, vistosi scoperto, è fuggito ma è stato rintracciato poco dopo dai carabinieri, nei pressi della sua abitazione.

Grazie alle immagini del sistema di videosorveglianza, i militari hanno riconosciuto il 29enne quale autore di analoghi reati commessi ai danni di altre attività e di privati cittadini, e già denunciato nei giorni antecedenti. Questa volta per il malfattore, sono scattate le manette in attesa della celebrazione del processo con rito direttissimo.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

