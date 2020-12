Stop a impianti sportivi, Spadafora: “Riapertura graduale. Abbiamo fatto il possibile”

Roma – E’ tempo di bilanci per lo sport italiano. Dalla parte del Governo. Il ministro Spadafora commenta i provvedimenti fatti nei confronti del movimento sportivo italiano in questo difficile 2020.

Lo ha fatto per Sky Sport e Spadafora ha dichiarato: “È stato fatto un lavoro straordinario, abbiamo creato dei fondi per aiutare le società sportive, che non avrebbero avuto accesso ad altri ristori. Abbiamo erogato quasi 200 milioni di euro a fondo perduto, abbiamo provato a non dimenticarci di nessuno. Ora abbiamo bisogno di ripartire il prima possibile“.

Il pensiero va alle migliaia di impianti sportivi chiusi in questi giorni, dopo il decreto del 3 novembre, che ha confermato lo stop di ottobre. Anche il Ministro dello Sport vuole riaprire a gennaio, come precedentemente dichiarato: “ Se in queste settimane tutto andrà come speriamo – prosegue Spadafora a Sky Sport – a partire da gennaio lo sport potrà ripartire, esattamente come le scuole. Non si tratterà di una ripartenza assoluta, ma graduale. Il dipartimento per lo Sport è quotidianamente in contatto con il

Comitato Tecnico Scientifico per raggiungere questo obiettivo. Abbiamo fatto tutto il possibile per lo sport di base“.

(Il Faro online)