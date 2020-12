Ad Anzio arriva la cena sociale… a distanza: cos’è e come partecipare

Anzio – La Pro Loco “Città di Anzio”, nonostante il momento particolare dovuto alla pandemia che ha colpito il nostro paese, anche quest’anno, organizza la tradizionale Cena sociale – home delivery per i propri soci e i loro familiari.

“Con immenso piacere – spiegato gli organizzatori -, comunichiamo che alla nostra associazione si sono aggiunti, nell’impegnativo compito di organizzare l’evento, l’Associazione Commercianti-Artigiani e l’Associazione Ristoratori di Anzio. Chi lo desidera, potrà farsi recapitare a casa propria un menù speciale realizzato per l’occasione da ristoranti cittadini”.

Si precisa che le prenotazioni si accetteranno fino alle ore 20 del 21 dicembre 2020 e la consegna sarà a partire dalle ore 19 del 22 dicembre 2020. Il 22 dicembre, alle ore 21, le abitazioni saranno collegate tra loro, tramite videoconferenza, con uno smartphone, un tablet, una smart tv o un pc, per scambiarci gli auguri dal vivo, quasi come, ogni anno, abbiamo sempre fatto e, speriamo, presto torneremo a fare! Si precisa che presso ogni abitazione potranno riunirsi, salvo eventuali aggiornamenti alla normativa, fino ad un massimo di sei persone.

Il menù

antipasti a base di pesce;

primo a base di pesce;

secondo a base di pesce con contorno;

dolce.

All’iniziativa hanno aderito i seguenti ristoranti:

Romolo al porto;

Oltremare;

Bistrot borghese;

Buongusto;

Porticciolo;

Grecale;

Del Gatto Umberto;

Costo 50 euro per pasto. Parte dell’incasso sarà devoluta per la realizzazione di un progetto sociale. Nel prezzo è compresa consegna a domicilio nel totale rispetto delle normative in vigore in materia di igiene e secondo le direttive governative per il delivery.

Per informazioni e prenotazioni: 3391868803 (Barbara), 3756148403 (Gianfranco).

E’ indispensabile fornire le seguenti informazioni:

numero di pasti;

indirizzo;

nominativo persona di riferimento;

numero di telefonia mobile collegata a internet;

indirizzo di posta elettronica;

apparecchiatura digitale in grado di collegarsi ad internet (dotata di videocamera, microfono e altoparlanti).

