Ardea, il consigliere Maurice Montesi lascia FdI ed entra nel gruppo misto

Ardea – Il consigliere comunale di Ardea Maurice Montesi lascia Fratelli d’Italia ed entra nel gruppo misto. In una nota a firma dello stesso consigliere e indirizzata ai vertici locali e provinciali di FdI, Montesi motiva così la sua scelta: “Con mio grande rammarico mi trovo costretto a prendere una decisione sofferta ma dettata da evidenti visioni divergenti tra il sottoscritto, il coordinamento locale ed alcuni dirigenti del partito, relativamente, allo sviluppo di un progetto politico per Ardea”.

“Probabilmente, il mio impegno profuso nel territorio comunale dove esercito la mia attività politica ha suscitato incomprensioni all’interno del partito. E siccome non voglio, assolutamente, essere di intralcio al progetto politico che il coordinamento locale ed i vertici del partito hanno deciso per Ardea, sono giunto alla conclusione, ripeto, sofferta, di lasciare il gruppo di Fratelli d’Italia ed approdare nel gruppo misto dove, continuerò la mia azione politica in Consiglio comunale nel rispetto dei cittadini ed esclusivamente dei loro iressi e di quelli della città di Ardea”.

