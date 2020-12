Ardea, un altro dipendente comunale positivo al Covid-19

Ardea – Il Covid-19 continua a irrompere negli uffici del Comune di Ardea. E’ infatti risultato positivo al tampone un dipendente dell’Ufficio Tecnico. Negativi al tampone invece tutti i dipendenti dell’Anagrafe, che comunque in questi giorni resterà chiusa.

Secondo i dati trasmessi dalla Asl Roma 6, nelle ultime 24 ore sono stati riscontrati 11 nuovi casi. Ad oggi sono 230 i casi positivi al Covid-19 accertati, di cui 13 ricoverati in ospedale. Sono invece 217 le persone in isolamento domiciliare o in attesa di referto. Dall’inizio dell’epidemia sono decedute 14 persone.

