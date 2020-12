Col divieto di dimora torna a Roma per comparire nel video di un trapper: arrestato

Roma – Gli agenti del commissariato Spinaceto, diretto da Silvia Agostini, hanno arrestato un 24enne. Il giovane romano, nonostante avesse a suo carico il “divieto di dimora” nel Comune di Roma, ha continuato a frequentare costantemente la capitale.

Il giovane inoltre, il 30 novembre scorso, incurante delle misure a cui era sottoposto, non ha esitato a presentarsi come figurante in un video clip promozionale di un giovane trapper romano. All’arrivo dei poliziotti, allertati dai cittadini preoccupati dell’assembramento di alcuni ragazzi in strada, non hanno trovato traccia dei partecipanti all’evento.

Nei giorni seguenti però, il video ha cominciato a diffondersi attraverso i canali social permettendo agli agenti di identificare il ragazzo e di richiedere all’Autorità Giudiziaria l’aggravamento della misura cautelare del “divieto di dimora” con quella della custodia cautelare in carcere.

Nei giorni scorsi il 24enne, dopo attente ricerche, è stato rintracciato a casa di parenti e condotto presso il carcere di Velletri.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

