Dipendenti della segreteria del sindaco di Minturno positivi al Covid: Comune chiuso

Minturno – Alcuni dipendenti della Segreteria del sindaco di Minturno sono risultati positivi al Covid-19. Da stamattina sono in corso controlli all’interno del Palazzo municipale per circoscriverne la diffusione.

Il Municipio è chiuso per le operazione sanificazione, nella giornata di oggi sono stati effettuati tamponi a tutto l’organico e domani sarà la volta degli amministratori, consiglieri e assessori.

La preoccupazione è innegabile. Lo stesso sindaco con un messaggio su facebook manifesta una certa inquietudine in quanto “il bollettino Asl conta altri 11 nuovi positivi nel Comune. Da giorni – ha sottolineato il primo cittadino – notiamo molte, troppe positività sul territorio comunale. E’ segno che il virus ha ripreso a correre veloce”.

Ma proseguono le attività di screening. “Abbiamo messo a disposizione dei medici di base – dice ancora il sindaco – l’Arena Mallozzi per effettuare tamponi rapidi ai propri assistiti”.

Nella giornata di oggi si è svolto anche l’incontro tra 33 sindaci della provincia pontina per fare il punto sulla situazione. Una situazione che continua a preoccupare al punto da aver indotto l’Asl a rafforzare le Usca, Unità speciali di continuità assistenziale. Bisogna dare risposte ai cittadini.

L’Azienda sanitaria ritiene che debbano essere i sanitari a scendere sul territorio per prestare assistenza ai pazienti. E allora ognuno dei cinque distretti avrà a disposizione due Usca in più. Un gruppo di lavoro che raggiungerà i cittadini a domicilio sia per recepire i parametri vitali, sia per effettuare i tamponi.

Tutto questo, mentre è emerso proprio nell’incontro di oggi che dal 27 dicembre dovrebbe partire su tutto il territorio nazionale la campagna per i vaccini contro il coronavirus.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Minturno

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Minturno