Ecco “Amore per sempre”, la nuova iniziativa degli Amici del Cane di Latina

Latina – Dolcezza, coccole, risate, vicinanza, fedeltà, amore infinito questo e molto altro: è la vita insieme ai nostri amici animali. In particolare la vita accanto a un cane, soprattutto quando lo hai portato via da un canile e lui te ne sarà grato per sempre.

Cosa avete provato portando a casa per la prima volta il vostro amico a quattro zampe? Come è cambiata la vita insieme a lui? Queste sono le domande che l’associazione Amici del Cane di Latina pone a tutti coloro che in questo anno così difficile, o anche prima, hanno adottato un cane.

Accanto a “Portami via” la campagna di sensibilizzazione sull’adozione dei cani adulti, arriva “Amore per sempre” la nuova iniziativa della Onlus per passare insieme le feste natalizie condividendo storie a lieto fine e immagini d’amore.

Tutti coloro che hanno adottato un cane possono partecipare inviando alla pagina Facebook dell’associazione Amici del Cane di Latina, tramite Messenger, un paio di foto del proprio amico a quattro zampe, magari a tema natalizio, e poche righe che raccontino l’emozione di vivere insieme a lui ogni giorno e in particolare questo Natale. Giornalmente sulla pagina Facebook degli Amici del Cane di Latina sarà pubblicata la foto di uno dei pelosi adottati e la storia della sua adozione.

Anche questa iniziativa, come “Portami via”, invita i cittadini ad adottare e non comprare: ci sono tanti cani, cuccioli e adulti, che passano la vita in canile in attesa di una famiglia da amare, stavolta potrebbe essere la tua!

