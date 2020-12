Esplosione in una fabbrica di fuochi d’artificio: 3 morti

Chieti – Esplosione in una fabbrica di fuochi d’artificio a Casalbordino, in provincia di Chieti. Sul posto sono al lavoro i vigili del fuoco. ”Dai Vigili del Fuoco mi arriva la notizia di una esplosione a Casalbordino in un deposito di esplosivi. Tre vittime purtroppo a quanto si apprende a caldo. Ringrazio il comando di Chieti visitato in ottobre per il servizio che stanno svolgendo. Un sincero abbraccio alle famiglie delle vittime”, scrive su twitter il sottosegretario al ministero dell’Interno Carlo Sibilia. (fonte: Adnkronos)