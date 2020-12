Natale con la Holiday 2020 by Chanel

La collezione Holiday 2020 di Chanel (leggi qui) ruota attorno ai colori oro e oro-rosa, nonché al simbolo iconico della Maison, ovvero la catena dorata con pelle nera intrecciata, reinterpretata da Lucia Pica che dichiara: “Per rendere omaggio all’amore di Gabrielle Chanel per l’oro, le intramontabili nuance di Rouge Allure si arricchiscono di scintillanti particelle dorate.” Scopriamo insieme la collezione make-up per il Natale 2020 (leggi qui).

Il fard

Les Chaînes (60 euro) è un fard illuminante in polvere dal colore rosa dorato intenso, con impresso sulla superficie il motivo a catena. Ha una consistenza morbida e setosa, e si consiglia la sua applicazione sugli zigomi, sulle tempie e sul dorso del naso, oppure sulle zone più ampie come le guance e la fronte per ottenere un effetto radioso e naturale (leggi qui).

Gli ombretti

L’ Ombre Première (34 euro) sono degli ombretti in polvere a lunga tenuta, con impressa l’iconica catena intrecciata. Sono declinati in 4 tonalità: la n.925 Or Antique che è un oro antico, la n.926 Or Blanc che è un colore platinato,

la n.927 Cuivre Rose che è un rosa antico e la n.928 Cuir Brun che è un marrone intenso (leggi qui).

I rossetti

I Rouge Allure (40 euro) sono dei rossetti stick intensi e luminosi, il packaging è rivestito in nero e oro in occasione delle feste. Ogni tinta è arricchita da luminose particelle dorate che donano alle labbra un effetto luminoso e rimpolpate. Le tonalità presenti sono la n.107 Or Beige che è un nude rosato, la n.117 Or Cuivrè che è un borgogna scuro dai riflessi oro,

la n.127 Rouge d’Or che è un rosso intenso e la n.137 Pourpre d’Or che è un color porpora intenso (leggi qui).

Lo smalto

A completare questa collezione c’è lo smalto (26 euro) della linea Le Vernis che in occasione delle feste è proposto nella tonalità n.773 Chaine d’Or che è un color oro scintillante, la cui applicazione ultra-resistente crea un effetto lacca omogeneo.

(Il Faro Online)