Ladispoli, cadavere di un uomo ritrovato dietro il palazzo del Comune

Ladispoli – Ritrovamento shock questa mattina a Ladispoli, dove il cadavere di un uomo è stato trovato dietro il palazzo del Comune. A notare il corpo inerme alcuni dipendenti comunali che immediatamente hanno chiamato le forze dell’ordine. Sul posto sono prontamente intervenuti i militari dell’Arma e il personale sanitario del 118 che però hanno potuto solo constatare la morte dell’uomo.

Secondo le prime ricostruzioni si tratterebbe di un clochard indiano di 45 anni, deceduto nel tentativo di raggiungere un riparo di fortuna ricavato nel sottoscala esterno del Comune. Qui sono stati trovati degli scatoloni di cartone e poco più in là delle bottiglie di alcol nonché i documenti dell’uomo grazie ai quali si è risaliti all’identità. Da quanto emerge, l’uomo sarebbe morto per cause naturali.

