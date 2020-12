Maccarese, al via le potature e la messa in sicurezza degli alberi su viale Maria

Fiumicino – “Sono iniziati questa i lavori di messa in sicurezza delle alberature comunali su viale Maria a Maccarese. Si sta procedendo alla potatura, equilibratura e messa in sicurezza di circa 70 pini e all’abbattimento, al momento, di almeno un pino compromesso alla base che è stato periziato come pericoloso”. Lo dichiara l’assessore all’Ambiente Roberto Cini.

“L’intervento, che viene effettuato da una ditta di Maccarese, si è reso necessario – spiega – per assicurare la stabilità delle piante anche in considerazione dei cambiamenti climatici e della loro collocazione su una viabilità ad alta percorrenza. Inoltre alcuni rami rischiano di danneggiare anche la sottostante linea elettrica”.

