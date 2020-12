Meteo Italia

INIZIO SETTIMANA DI NATALE: la settimana di Natale inizierà con il ritorno dell’alta pressione sull’Italia e quindi con un progressivo miglioramento sulle zone dove attualmente sta piovendo. Piogge in esaurimento dunque al Nord ed all’estremo Sud con il ritorno a condizioni più stabili ma non senza ancora degli annuvolamenti anche localmente estesi, specie al Nord. Anche la giornata di martedì sarà caratterizzata da tempo stabile ma spesso nuvoloso sulle pianure del Nord e su parte del Centro con possibilità di qualche locale pioviggine mentre ci sarà più sole al Sud. Le temperature tenderanno ad aumentare leggermente soprattutto sulle zone Alpine dove si andrà nuovamente sopra media. Intanto dal nord Europa aria fredda di matrice polare marittima si metterà in movimento verso sud promettendo un drastico cambio di scenario sull’Italia tra la Vigilia e il Natale

Lunedì 21 dicembre

Nord: Per lo più nuvoloso su coste e Valpadana con qualche pioggia in arrivo al Nordovest la sera. Maggiori aperture sulle Alpi, specie orientali. Temperature stabili, massime tra 8 e 11.

Centro: Nuvoloso su Toscana, Umbria e Adriatico con isolati fenomeni sull’alta Toscana, maggiori schiarite sul Lazio. Temperature stabili, massime tra 13 e 16.

Sud: Insistono annuvolamenti irregolari sulle regioni ioniche con qualche pioggia al mattino, meglio sulle altre zone. Temperature stabili, massime tra 13 e 18.

Martedì 22 dicembre

Nord: Prevalgono cieli nuvolosi con foschie e locali nebbie in Valpadana, nubi anche in Liguria con isolate pioviggini. Ampie schiarite sulle Alpi. Temperature stabili, massime tra 8 e 11.

Centro: Nubi irregolari su ovest Sardegna, Toscana, Umbria e Marche con qualche debole pioggia sull’alta Toscana. Meglio altrove. Temperature stabili, massime tra 13 e 16.

Sud: Nubi sparse e schiarite con qualche annuvolamento sparso su Sicilia e zone tirreniche, ma senza fenomeni. Temperature stabili, massime tra 14 e 17.

Evoluzione meteo Lazio

LUNEDI’: Ancora una giornata caratterizzata da nuvolosità diffusa irregolare, specie sulla Toscana ove noteremo deboli piogge sparse dalla seconda parte del giorno; minore nuvolosità su Lazio e Umbria con l’arrivo di strati alti anche compatti solo dal pomeriggio-sera. Venti in prevalenza settentrionali, deboli nell’entroterra, in locale rinforzo lungo le coste, su Umbria e viterbese. Segnaliamo la possibilità di diffuse nebbie tra notte e tardo mattino sulle pianure interne toscane, sulle valli senesi, aretine, nonché sulle vallate umbro-laziali. Mare poco mosso.

MARTEDI’: Nuvolosità irregolare tra Toscana, Umbria e Lazio con tratti di deboli o debolissime piogge sulla Toscana. Venti molto deboli meridionali con rinforzi sula Toscana occidentale e relativo Arcipelago. Temperature massime in lieve ascesa tra Lazio e Umbria. Mare da poco mosso a mosso.

Commento del Previsore Lazio

Inizio di settimana senza gradi variazioni rispetto alle score giornate con nuvolosità più presente sulla Toscana, mentre sulle vallate dell’entroterra ritroveremo ancora nebbie tra notte e primo pomeriggio. Peggioramento in termini di nuvolosità più coprente atteso il 23 dicembre, mente nel corso del 24 noteremo deboli e isolati spunti piovosi con rovesci serali sull’alta Toscana. Il giorno di Natale vedrà piogge e locali rovesci su buona parte delle aree centrali tirreniche,; possibile arrivo di aria più fredda tra 26 e fine anno con nevicate che potrebbero scendere di quota. Seguite tutti gli aggiornamenti sul sito per questa importante evoluzione meteo.

(Fonte: 3B Meteo)