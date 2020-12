Natale, 5 idee interessanti per un regalo solidale

Il Natale è sempre più vicino ed è giunto il momento di acquistare dei pensierini da regalare agli amici ed ai familiari. I regali fanno parte della tradizione natalizia e da alcuni vengono criticati quale espressione del consumismo.

In realtà i regali di Natale possono diventare l’occasione per fare del bene da quando sono stati ideati i regali di Natale solidali, acquistando i quali si potranno sostenere i progetti delle onlus impegnate nel migliorare la qualità della vita della popolazione.

Palline di Natale solidali

Tra i regali solidali più apprezzati per le festività natalizie vi sono le palline di Natale solidali. Sono sempre di più le persone che decidono di fare un buon gesto con le palline di Natale solidali, acquistando le palline della onlus OperationSmile, associazione che da vent’anni si impegna per aiutare i bambini che nascono con delle malformazioni facciali – ad esempio il labbro leporino – e che vivono in aree in cui la situazione sociosanitaria non è vantaggiosa.

Le palline di Natale di OperationSmile sono disponibili in due colori (rosso o blu), hanno un diametro di 7.5 cm e sono vendute all’interno di una elegante scatolina. OperationSmile non richiede un ordine minimo, quindi si potrà acquistare anche una singola pallina senza doversi preoccupare di raggiungere una cifra minima.

Coloro che sono interessati a regalare queste palline solidali possono ritirarle di persona nella sede fisica di OperationSmile a Roma, oppure possono effettuare l’acquisto online per ricevere direttamente a domicilio le palline acquistate e già inserite all’interno della scatolina, pronte dunque per essere regalate.

Calzini di Natale

Tra i classici regali natalizi vi sono poi i calzini di Natale, i quali sono stati rivisitati e proposti in versione solidale. Alcune onlus hanno personalizzato i calzini con il loro logo e propongono attualmente nei loro cataloghi sia dei modelli da uomo che da donna. Acquistando i calzini solidali una parte del ricavato andrà a sostenere i progetti delle organizzazioni senza scopo di lucro.

Panettone e pandoro

A Natale si può regalare anche un dolce e la scelta migliore è optare per uno dei dolci della tradizione natalizia. I dolci tradizionali sono il panettone ed il pandoro, i quali sono acquistabili in versione solidale per sostenere i progetti delle onlus e degli enti benefici. Un buon dolce è un regalo che sarà apprezzato di sicuro, ancor di più quando chi lo riceverà scoprirà che con l’acquisto del panettone o del pandoro sono state aiutate tante persone in difficoltà.

Tazza natalizia

La tazza fa parte dei regali classici delle festività natalizie, trattandosi di un oggetto di utilità quotidiana e che può essere sfruttato sia dai grandi che dai bambini. Molte onlus hanno deciso di aggiungere al loro catalogo di regali solidali le tazze personalizzate, con la promessa di impiegare parte del ricavato per portare avanti i progetti già avviati o per dar vita a nuove iniziative di utilità sociale.

Bracciale

Un ottimo pensierino per Natale può essere un elegante bracciale in versione solidale. Delle organizzazioni senza scopo di lucro propongono dei bracciali personalizzati per ricavare denaro da utilizzare per sostenere i progetti rivolti alle fasce della popolazione più in difficoltà.