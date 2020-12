Prodotto a Latina il farmaco prodigioso che cura il Covid-19 ma in Italia non si usa

Latina – Il farmaco contro il Covid-19 c’è ed è in produzione da tempo. Dove? A Latina, alla Bsp Pharmaceticals che dall’inizio di dicembre produce 100mila dosi al mese che non vengono utilizzate sul territorio italiano ma spedite nei Paesi dove il farmaco è autorizzato. Ed è così che mentre in Usa , Canada, Israele, Ungheria stanno già acquistando il prodotto e alcuni Paesi dell’Unione europea stanno mettendo a punto le procedure per l’utilizzo, l’Italia, seppure produttrice, resta in attesa. Non arriva il via libera alla sperimentazione.

L’azienda farmaceutica pontina che gestisce alcune fasi della produzione dell’anticorpo monoclonale Bamlamvimab per la Lilly, azienda statunitense, lavora insieme ad altri sei stabilimenti nel mondo.

La produzione di anticorpi monoclonali richiede competenze e regole rigorose. Eppure in tre giorni questi anticorpi pare abbiano la capacità di neutralizzare il virus senza alcun bisogno di ricovero ospedaliero, con conseguente risparmio di spesa per ilo Stato.

Il farmaco è tanto efficace da aver indotto gli Usa ad acquistarne quasi un milione di dosi e l’avrebbe utilizzato anche per curare l’ex presidente Donald Trump. Insomma sembra che l’efficacia sia stata testata, anche se non su territorio italiano.

Intanto le aziende impegnate nella produzione del farmaco prevedono un incremento della disponibilità dai primi mesi del 2021, in modo da rispondere alla domanda e quindi andare a tamponare l’annunciata terza ondata di coronavirus, prospettata con l’arrivo del nuovo anno. L’Italia, dal canto suo, aspetta…

