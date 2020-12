“Pronto! Non sei più solo!”: l’idea della Cri sud Pontino per un Natale in compagnia

Ieri la Consulta Sociale del Comitato dii Croce rossa sud Pontino Odv ha istituito il servizio “Pronto! Non Sei Più Solo!” e ha nominato responsabile la volontaria la dottoressa Chiara D’Amante.

L’istituzione del servizio telefonico in questo contesto delle feste natalizie e del periodo di stress generato e alimentato dalla pandemia da Covid-19, ha come finalità “un ascolto non giudicante ma di dialogo e per sostenere la solitudine delle persone che statisticamente aumenterà, causa le restrizioni di movimento delle persone, imposte dal decreto Legge”.

I volontari impegnati avranno il compito di “ascoltare ogni vostra parola ogni vostro disagio ogni richiesta di dialogo. Si tratterà di uno scambio – dicono i promotori dell’iniziativa -, di una compagnia priva di preconcetti e giudizi.

Esserci durante le festività rimane soprattutto un’azione umanitaria che i volontari della Croce Rossa Italiana Comitato Sud Pontino Odv la compiranno”.

Tutti i giorni la mattina dalle 9 e 30 alle 11 e 30 e il pomeriggio dalle 10 alle 18 sin dal giorno della Vigilia di Natale i volontari saranno a disposizione di quanti hanno bisogno di compagnia

” La ragione per cui abbiamo due orecchie e una sola bocca è che dobbiamo ascoltare di più, parlare meno”.

(Il Faro online)