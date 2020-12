“Un centesimo per una vita”: basta poco per donare solidarietà. Scegli di farlo a Natale insieme a Farmacisti in Aiuto

Natale è ormai alle porte. Certo, non è quello che ci aspettavamo. Tante le restrizioni e poche le possibilità di vedere e riabbracciare i nostri cari. Le festività natalizie, che di solito portano gioia ed armonia, stanno diventando difficili da mettere in atto. Quello che stiamo attraversando, è un momento difficile per tutti, ma per alcuni, più di altri. Tante sono le difficoltà che stanno vivendo le famiglie del nostro territorio, e proprio per portare un po’ di gioia, grazie a Farmacisti in Aiuto si possono compiere piccoli, ma grandi gesti solidali.

Uno dei modi per donare solidarietà a Natale, è recarsi nelle farmacie comunali e nei negozi che hanno aderito al progetto “Un centesimo per una vita“. Lì si troveranno i salvadanai di Farmacisti in Aiuto, volti a raccogliere offerte che le persone decidono di donare in beneficenza.

L’offerta è libera, ma il suo valore è inestimabile, perché sarà impiegata per dare una speranza di sopravvivenza: può essere il resto dovuto a seguito del nostro acquisto, delle piccole monetine o la cifra che si preferisce. Basta poco per regalare solidarietà.

“Questo progetto, – spiega Tullio Dariol, presidente di Farmacisti in Aiuto – che realizziamo assieme ad Alleanza Civica per Fiumicino, ha l’obiettivo di sostenere l’acquisto di defibrillatori, uno degli strumenti fondamentali per la salute di tutti noi”.

“I defibrillatori acquistati,– sottolinea il Presidente – saranno poi posizionati in punti strategici del territorio, e saranno a disposizione delle strutture per essere impiegati sui pazienti. Essendo i nostri salvadanai distribuiti in vari punti, confidiamo nel buon cuore dei nostri concittadini che saranno disposti a donare, anche solo un centesimo, per salvare una vita”.

“Sappiamo quante difficoltà sta vivendo ora la nostra cittadinanza – conclude Tullio Dariol – ma contribuire a fare il pieno ai salvadanai di Farmacisti in aiuto è un buon modo per cercare di uscire dal cupo periodo in cui versiamo”.

Per avere ulteriori informazioni, contribuire o sostenere in altro modo i nostri progetti, vi invitiamo a visitare il nostro sito www.farmacistiinaiuto.org, la nostra pagina Facebook /FarmacistiinaiutoOnlus , la nostra pagina sul quotidiano online “Il Faro”, a contattarci via mail segreteria@farmacistiinaiuto.org oppure contattare la nostra segreteria al 346-4360567