Variante al Covid-19, Inghilterra isolata: cittadini in fuga dall’aeroporto di Heathrow

Londra – La nuova variante Covid, individuata per la prima volta in Gran Bretagna, mette in allarme l’Europa e il resto del mondo, che ‘isola’ il Paese per scongiurare la diffusione fra gli stati membri della mutazione del virus più contagiosa. A vietare i voli dal Regno Unito oltre all’Italia sono infatti Francia, Irlanda, Paesi Bassi, Belgio, Austria, Bulgaria, Germania, Finlandia, Polonia, Danimarca e Norvegia in attesa della valutazione da parte degli scienziati del nuovo ceppo.

Intanto però, prima della mezzanotte e quindi prima dello stop ai voli, l’aeroporto di Heathrow a Londra – racconta il Daily Mail, che pubblica immagini e video dello scalo preso d’assalto dai viaggiatori, file interminabili e assembramenti -, è “precipitato nel caos la scorsa notte mentre centinaia di passeggeri si precipitavano sull’ultimo volo per Dublino pochi minuti prima che a mezzanotte fosse imposto un divieto di viaggio Covid-19 verso le nazioni di tutta Europa inclusa l’Irlanda”.

Per fare il punto della situazione, continua il Daily Mail, Boris Johnson presiederà oggi una riunione del comitato di emergenza ‘Cobra’ del governo dopo che altri paesi nel mondo, oltre a quelli europei, hanno annunciato l’interruzione dei voli dal Regno Unito: si tratta di Israele, Turchia, Marocco, Kuwait, Arabia Saudita ed El Salvador, “mentre ieri sera – spiega il quotidiano britannico – aumentavano le pressioni sugli Stati Uniti per agire dopo che il primo ministro canadese Justin Trudeau aveva comunicato che il Canada avrebbe interrotto per 72 ore i viaggi dal Regno Unito”.

La Turchia, in particolare, ha sospeso i voli in arrivo anche da Danimarca, Paesi Bassi e Sudafrica . “E’ stato riferito che il tasso di trasmissione è aumentato nel Regno Unito con la mutazione del virus – ha scritto nelle ultime ore su Twitter il ministro turco della Salute, Fahrettin Koca – In base alle indicazioni del nostro presidente, in coordinamento con il ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture si è deciso di sospendere temporaneamente i voli in arrivo nel nostro Paese da Regno Unito, Danimarca, Paesi Bassi e Sudafrica”.

Ed è stop ai voli in arrivo dal Regno Unito anche a Hong Kong. La sospensione scatterà a partire dalla mezzanotte, riporta l’Rthk. Il ministro della Salute, Sophia Chan, ha spiegato che le nuove misure vietano l’ingresso nell’ex colonia britannica a chi, residenti a Hong Kong compresi, negli ultimi 14 giorni è stato per più di due ore in territorio britannico.

A partire da domani, Malta richiederà a tutti i passeggeri in arrivo dal Regno Unito di rispettare una quarantena di 14 giorni. E’ quanto si legge sul Times of Malta. Il ministero della Salute ha parlato di una misura temporanea dopo i timori legati alla nuova variante. Il giornale sottolinea come oggi sia previsto l’arrivo a Malta di cinque voli dal Regno Unito.

Anche l’Iran ha annunciato oggi lo stop ai collegamenti tra la Repubblica Islamica e il Regno Unito per due settimane. L’annuncio, riporta l’agenzia Mehr, è arrivato nella notte dal vice ministro per le Strade e lo Sviluppo urbano, Shahram Adamnejad, che ha parlato di una decisione del ministero della Sanità. (fonte: Adnkronos)