Ancora tamponi nel Municipio di Minturno: 7 i dipendenti positivi al Covid

Minturno- Il Palazzo comunale di Minturno stamattina ha regolarmente aperto gli uffici al pubblico dopo le operazioni di sanificazione che evitano la diffusione del coronavirus tra organico comunale e eventuali visitatori, mentre proseguono le attività di screening su tutti i dipendenti comunali e amministratori.

Dai primi esiti delle indagini svolte su parte del personale del Municipio di Minturno risulta che 7 dipendenti sono positivi al Covid-19, ma si attendono le risposte degli altri tamponi.

Il sindaco Gerardo Stefanelli rassicura i cittadini circa il fatto che “il contagio è avvenuto in una cerchia ristretta di persone che hanno lavorato insieme a un progetto comune. Si tratta comunque – specifica ulteriormente il primo cittadino – di uffici che non sono stati e non sono solitamente aperti al pubblico”.

Resta comunque attesa per tutti i tamponi svolti nella giornata di oggi, nella quale oltre a una parte dell’organico si è proceduto a sottoporre a test anche gli amministratori.

