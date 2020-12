Ardea, dipendente comunale non si presenta in ufficio da mesi: era stato arrestato

Ardea – Non si presentava in ufficio da tempo e solo dopo tre mesi si è scoperto il motivo: era stato arrestato. Il lavoratore, un dipendente del Comune di Ardea, si era messo in malattia nel mese di settembre 2020 e da quel momento è “sparito”.

A fare luce sulla questione è la Determinazione Dirigenziale n. 1781 del 18 dicembre 2020, con la quale il dipendente è stato sospeso dal servizio d’ufficio “con privazione della retribuzione a decorrere dal 5 settembre 2020 e per la durata dello stato restrittivo della libertà”.

Clicca qui per leggere la Determinazione Dirigenziale n. 1781

L’uomo risultava in malattia dall’8 settembre fino al 23 settembre compreso, e sarebbe dovuto rientrare il 24 settembre, ma non ha potuto farlo perché era stato arrestato. Il dipendente, secondo quanto scritto nella Determinazione Dirigenziale, “ha fatto ingresso nella casa circondariale di Velletri il 22 settembre a seguito di arresto, per revoca arresti domiciliari cui lo stesso si trovava sottoposto dal 5 settembre 2020″.

Il dipendente ha mandato una raccomanda il 1 dicembre 2020 con la quale l’ “Ufficio è venuto a conoscenza che …omissis… è stato sottoposto a misura cautelare in carcere presso la Casa circondariale di Velletri dal 22 settembre 2020″ e “con nota Prot. 55445 del 1.12.2020 lo scrivente Ufficio chiedeva via Pec alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Velletri, comunicazioni e notizie ufficiali relative ai provvedimenti adottati nei confronti del dipendente del Comune di Ardea …omissis… al fine di predisporre il provvedimento di sospensione d’ufficio dal servizio”, si legge nel documento.

Dal 24 settembre, giorno in cui il lavoratore sarebbe dovuto rientrare in ufficio, è risultato quindi “assente ingiustificato” e per questo il Dirigente del servizio “ha richiesto un procedimento disciplinare al competente Upd”.

