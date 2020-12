Centro sportivo di Aranova, Severini: “Meglio tardi che mai”

Fiumicino – “Siamo contenti che finalmente, dopo ben due anni, questa Amministrazione si sia ricordata della proposta avanzata in aula in occasione del bilancio nel dicembre 2018 con emendamento a firma di Crescere Insieme trasformato in ordine del giorno e votato all’unanimità, decidendo di valutare attentamente la realizzazione di una struttura polivalente per l’attività sportiva ad Aranova”.

Così, in una nota, Roberto Severini, capogruppo della lista civica di Fiumicino Crescere Insieme. “Adesso sembra diventata una priorità anche degli esponenti Pd dell’Amministrazione, meglio così. Questa volta è proprio il caso di dire meglio tardi che mai, la nostra insistenza inizia a portare frutti!”.