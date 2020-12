Da Roma una benedizione speciale per tutte le guardie giurate in servizio nella notte di Natale

Roma – Una speciale benedizione per tutti gli agenti delle guardie giurate in servizio durante la notte di Natale per ringraziarle anche del lavoro svolto durante il 2020. L’anno della pandemia, infatti, sarà ricordato sì per il Covid-19 ma anche per l’elevato sforzo professionale – sia in termini di risorse che di impegno fisico e morale – impiegato proprio dalle guardie giurate, impegnate in tutto il territorio a garantire la sicurezza dei cittadini.

Da qui l’iniziativa dell’Associazione Guardie Riunite d’Italia (Agri), secondo la quale la professionalità che si coniuga nella preparazione tecnica non deve trascurare l’educazione e la cura dello spirito, “come fonte di profonda ispirazione nell’ottimizzazione della propria vita lavorativa e di quella dell’ambiente in cui si opera. L’associazione guardie riunite d’Italia riconosce questa incombenza e attivandosi anche amministrativamente, ha ottenuto tutte le autorizzazioni per stare vicino alle guardie giurate in servizio la notte tra il 24 e il 25 dicembre”, si legge in una nota diffusa dall’Agri.

E così, “dalle 22 del 24 dicembre, don Francesco Pesce lascerà la canonica di Santa Maria ai Monti, nel cuore della Capitale, raggiungerà le postazioni dove saranno in servizio i vigilanti per benedire gli ambienti e le guardie in servizio, infondendo coraggio e protezione divina dalle insidie del maligno, affinché la pace, la serenità e la concordia prevalgano sempre nei cuori di chi li frequenta e li vive”. Il parroco ci ha tenuto a evidenziare una cosa: non accetterà donazioni e, se ci fossero, queste saranno destinate proprio alle famiglie delle guardie giurate.

Il giro delle pattuglie i servizio la notte di Natale terminerà alle 4 con una sosta davanti all’Altare della Patria, a piazza Venezia, per la benedizione conclusiva. Per l’occasione, “l’Agri ringrazia l’istituto di vigilanza Italpol srl che, recependo lo spirito dell’iniziativa, ha voluto contribuire mettendo a disposizione una vettura aziendale e del personale”.

