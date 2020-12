Dipendenti Ama deceduti per Covid, Picca e Gabelli: “Corsia preferenziale per i tamponi”

Ostia X Municipio – “Purtroppo ci troviamo ad esprimere la nostra vicinanza alle famiglie dei dipendenti Ama deceduti per Covid”. E’ quanto si legge in una nota a firma di Monica Picca, capogruppo della Lega in X Municipio, e Fabrizio Gabelli referente del tavolo sull’Ambiente della Lega, che proseguono: “Torniamo a chiedere, come già fatto ad ottobre, che questa amministrazione, sorda a questo segnale di allarme, attivi immediatamente la procedura per i percorsi speciali nell’effettuare i tamponi molecolari per i dipendenti Ama presso l’Asl”.

“Soltanto un controllo capillare – concludono Picca e Gabelli – permette di tutelare la salute dei lavoratori e garantire il servizio essenziale per la nostra comunità”.