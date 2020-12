Fiumicino, conclusi i lavori della nuova palestra delle scuole Segré e Rodano

Fiumicino – “Sono oramai ultimati i lavori di costruzione della nuova palestra a servizio dei plessi scolastici Segré-Rodano di via del Faro a Isola sacra“. Lo afferma l’assessore ai lavori pubblici Angelo Caroccia.

“È una nuova palestra a servizio prima di tutto delle scuole e dello sport in generale –. Oltre a spogliatoi per uomini e donne, è dotata anche di spalti e attrezzatura sportiva, con un ampio spazio in esterno utile ad altre forme di sport e attività all’aria aperta. La ditta incaricata sta ultimando le ultime rifiniture per poi passare alle pulizie di fondo, e come ultimo alla sanificazione, per poi renderla a disposizione dei nostri giovani studenti“.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Fiumicino