L’idea del Comune: realizzare un nuovo impianto sportivo per il nord di Fiumicino

Fiumicino – “Alla luce di quanto discusso ieri durante il produttivo incontro sul tema dello sport organizzato dai consiglieri comunali del Partito democratico, a cui hanno preso parte anche il sindaco di Fiumicino Esterino Montino, la consigliera regionale Michela Califano e numerosi operatori del settore, auspichiamo che presto sia ipotizzato un impianto sportivo polivalente anche nelle località del nord più popolose, come Aranova e Passoscuro. Sarebbe non solo una struttura attesa da tempo dai residenti di questo quadrante del territorio, ma anche un luogo di aggregazione importante per i nostri ragazzi, che in questo terribile anno di pandemia hanno sofferto molto per la mancanza di socializzazione e la possibilità di svolgere attività fisica”. Lo dichiarano la Presidente del Consiglio comunale Alessandra Vona e il capogruppo del Pd in Consiglio comunale Stefano Calcaterra.

