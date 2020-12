Messa di Natale con Papa Francesco: orario e dove vederla in diretta Tv e streaming

Città del Vaticano – Il Covid-19 e le restrizioni imposte dalle autorità italiane hanno obbligato anche la Santa Sede a riprogrammare (e in parte a modificare) le tradizionali celebrazioni natalizie presiedute dal Pontefice. La Messa della Notte di Natale è stata anticipata di due ore, e sarà celebrata all’Altare della Cattedra di San Pietro, nella basilica vaticana, giovedì 24 dicembre alle ore 19.30. Il rito, al quale assisteranno poche decine di fedeli, sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook di Vatican News (clicca qui) e sul canale YouTube (leggi qui) di Vatican Media. Diretta televisiva su Rai1 a partire dalle 19.20 e su Tv200 a partire dalle ore 19.00.

CLICCA QUI per leggere il calendario completo con gli orari delle celebrazioni del Tempo di Natale presiedute da Papa Francesco

All’indomani, venerdì 25 dicembre, giorno di Natale, Papa Francesco terrà il tradizionale messaggio di auguri con la benedizione Urbi et Orbi a mezzogiorno. Come a Pasqua, il Pontefice pronuncerà il suo discorso non affacciato dalla loggia centrale della basilica vaticana che da su piazza San Pietro ma dall’Altare della Confessione, sotto il baldacchino del Bernini. Anche il giorno di Natale la diretta del rito sarà trasmessa in streaming sulla pagina Facebook di Vatican News (clicca qui) e sul canale YouTube (leggi qui) di Vatican Media. Diretta televisiva su Rai1 a partire dalle 11.55 e su Tv200 a partire dalle ore 11.55.

