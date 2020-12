OIimpiadi 2021, Malagò: “Saranno bellissime. L’edizione più importante di sempre”

Roma – Lascia per un solo momento da parte la controversia che in questi giorni sta imperversando nel mondo dello sport per la discussa “riforma” e lancia lo sguardo fino a Tokyo 2021. Il Presidente del Coni amareggiato dalla disputa con il Governo, che mette sul piatto l’autonomia del Coni e le probabili sanzioni del Cio a gennaio per l’Italia (leggi qui), commenta le prossime Olimpiadi.

Nell’incontro di fine anno con la stampa, Giovanni Malagò ha detto: “Saranno Olimpiadi diverse e sono convinto che saranno molto belle“. E ha poi concluso: “Sarà l’edizione più importante di sempre“. I Giochi della rinascita del mondo intero, dopo il Covid-19.