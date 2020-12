Spiagge più belle d’Italia da vedere: ecco le mete migliori

È difficile scegliere le spiagge più belle d’Italia, perché le mete sono davvero tantissime ed è possibile trovare spiagge stupende in ogni angolo del Paese. In questo articolo però cerchiamo di offrirvi alcuni suggerimenti utili per organizzare le vostre nuove vacanze dentro casa, specialmente se state organizzando un viaggio in barca a vela con Filovent Italia, agenzia di noleggio barche con oltre venti anni di esperienza.

1. Spiaggia di Fegina a Monterosso al mare

Monterosso al Mare è uno dei cinque comuni delle Cinque Terre e una delle poche spiagge è la Spiaggia di Fegina, caratterizzata dal mix di sabbia e di ghiaia. È abbastanza piccola e in estate è davvero facile trovarla affollata. Per questo motivo grazie al noleggio barche è molto più semplice godere delle acque limpide tipiche di questo posto.

2. Spiaggia di Fetovaia, Isola d’Elba

L’Isola d’Elba è considerata una delle più belle d’Italia e senza dubbio la più visitata della Toscana. Si trova in provincia di Livorno. Qui si trova una delle spiagge più belle, quella di Fetovaia. È situata nella zona nord-occidentale dell’isola e la sua sabbia dorata è circondata da delle scogliere in granito suggestive. La spiaggia è piccola, lunga circa 200 metri. Essendo protetta dalla scogliera e dal promontorio, è piuttosto riparata dal vento.

3. Golfo di Baratti, Costa degli Etruschi

Un’altra meta in Toscana è il Golfo di Baratti che si trova tra Livorno e Piombino. La costa degli Etruschi è particolarmente apprezzata da coloro che amano la natura incontaminata e le lunghe spiagge di sabbia fine dove poter passeggiare. Stiamo parlando di 90 km di spiaggia, dove si trova anche il Golfo di Baretti, sia con spiagge attrezzate sia libere.

4. Spiaggia La Pelosa, in Sardegna

La Sardegna è una delle mete più ambite quando si parla di estate e vacanze passate prevalentemente in spiaggia. In questa isola troviamo alcune delle più belle spiagge del mondo, tra queste troviamo la Pelosa, situata in provincia di Sassari, nel Golfo dell’Asinara. La sabbia è bianche e soffice, l’acqua è bassa per molti metri dalla costa e il fondale è sabbioso. In estate la spiaggia è piuttosto affollata, perciò noleggiare una barca permette di vivere in totale relax questo posto in modo molto più spensierato.

5. Spiaggia Tonnarella dell’Uzzo, Sicilia

Passiamo adesso alla Sicilia, isola dalle numerose influenze culturali e con un ricco patrimonio artistico. Tra le numerose spiagge da scoprire troviamo la Tonnarella dell’Uzzo, situata nella zona nord-orientale dell’isola e nello specifico nella Riserva dello Zingaro. Si può raggiungere questa cala grazie a una barca, oppure entrando dall’entrata nord che è a pagamento e il percorso per arrivare è accessibile solo a piedi. Questa spiaggia è piuttosto grande e in estate viene presa d’assalto dai turisti.

6. Baia dei Turchi, Salento

Nel Salento vi sono le migliori spiagge della Puglia. Tra queste troviamo appunto la Baia dei Turchi, la quale appartiene all’oasi protetta dei Laghi Almini. È un vero paradiso ed è accessibile facilmente via mare.

7. Marina dell’Isola a Tropea

Terminiamo con Marina dell’Isola, che si trova a Tropea. Insieme alle altre spiagge, è conosciuta come i Caraibi della Calabria ed è qui che si trova la Costa degli Dei, dove la spiaggia più nota è proprio Marina dell’Isola.