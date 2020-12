Tarquinia, crolla un terrapieno: chiuso un tratto della via Aurelia

Tarquinia – Per consentire verifiche tecniche lungo la strada statale 1 “Aurelia”, a seguito del cedimento di un terrapieno, è stato precauzionalmente chiuso al traffico il tratto a Tarquinia, in provincia di Viterbo. Sul posto è presente il personale Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza. Lo rende noto l’Anas.