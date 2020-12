Vaticano, due cardinali vicini al Papa positivi al Covid-19

Città del Vaticano – Sono due i cardinali di Curia contagiati dal Covid-19. Oltre all’Elemosiniere del Papa, il cardinale Konrad Krajewski, ricoverato al Gemelli per una polmonite da Covid, è risultato positivo al coronavirus, a quanto si apprende, anche il cardinale Giuseppe Bertello, il 78enne presidente del Governatorato della Città del Vaticano. Il porporato è in isolamento nella sua abitazione. In Vaticano si sta verificando quali siano stati i contatti degli ultimi giorni dei due porporati di Curia. (fonte: Adnkronos)

