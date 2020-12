Alex Vinatzer terzo nello slalom di Campiglio: “Frutto del lavoro di squadra, per gennaio faremo grandi cose”

Arriva il secondo podio in carriera in Coppa del Mondo per Alex Vinatzer nello slalom di Madonna di Campiglio.

Il ventunenne finanziere terzo nello scorso mese di gennaio a Zagabria, si è ripetuto sul celebre Canalone Miramonti della pista 3-Tre, riprendendosi quanto il destino gli aveva tolto il giorno precedente sulla Gran Risa dell’Alta Badia. Terzo al termine della prima manche, Vinatzer ha continuato ad attaccare su un pendio che si era inevitabilmente rovinato con il passaggio dei concorrenti, e alla fine ha ceduto solamente all’irresistibile ritorno di Henrik Kristoffersen (al terzo trionfo su questa pista), capace di recuperare dal dodicesimo postodella prima manche, e all’altro vichingo norvegese Sebastian Foss-Solevaag, che aveva siglato il miglior tempo nel pomeriggio trentino, per una classica che vede i primi diciassette atleti racchiusi in meno di 1″, a testimonianza di uno slalom emozionante ed equilibrato.

Altri tre azzurri si erano qualificati per la seconda manche: Manfred Moelgg ha mantenuto il quindicesimo posto, mentre Simon Maurberger è risalito dalla ventinovesima alla ventitreesima piazza, con un recupero di sei posizioni. Fuori Stefano Gross quando si trovava tredicesimo. Non qualificati per la seconda manche Federico Liberatore e Tobias Kastlunger. La classifica generale di coppa vede al comando Pinturault (quinto nell’occasione) con 440 punti davanti agli assenti Aleksander Kilde con 375 e Marco Odermatt con 340. Nella classifica di slalom Kristoffersen è in testa con 140 punti, seguono Manuel Feller con 130, Ramon Zenhausern con 120 e lo stesso Vinatzer con 110. Il prossimo slalom è in programma a Zagabria mercoledì 6 gennaio, prima tocca alle gare veloci di Bormio (discesa lunedì 28 dicembre e supergigante martedì 29 dicembre).

Alex Vinatzer: “Lunedì per pochi centesimi sono sceso dal podio, stavolta per un centesimo di vantaggio l’ho raggiunto. Sono soddisfatto perchè nell’ultimo mese ho passato un momento difficile, abbiamo fatto un grande lavoro con il team. La pista nella seconda manche era tosta, quando sono uscito dal secondo dosso mi sono accorto che era ben rovinata, però ho tenuto duro e alla fine siamo riusciti a conquistare questo benedetto podio. Non abbiamo ancora la costanza di mettere insieme due manches costanti, adesso arriva Zagabria, credo che faremo un bel mese di gennaio. Complimenti a Kristoffersen, cercheremo di batterlo già dalla prossima volta“.

Ordine d’arrivo Slalom maschile Madonna di Campiglio (Ita)

Henrik Kristoffersen (Nor) 1’35″35 Sebastian Foss-Solevagg (Nor) +0″33 Alex Vinatzer (Ita) +0″34

(fisi.org)