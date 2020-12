Benedetta Pilato e Filippo Magnini positivi al Covid, il loro annuncio sui social

Un epilogo inaspettato per la neo qualificata alle Olimpiadi di Tokyo. Dopo aver disputato un grande campionato italiano assoluto a Riccione ed essersi presa il pass olimpico nei 100 rana della gloria, Benedetta Pilato ha annunciato il suo contagio da coronavirus. Lo ha detto lei stessa sulla sua pagina ufficiale Instagram: “Sto bene fortunamente, sto cercando di riposarmi”.

La plurimedagliata azzurra non è l’unico gioiello del nuoto italiano a soffrire il contagio in queste ore. Anche la delfinista Elena Di Liddo è risultata positiva e poco fa anche l’ex capitano azzurro Filippo Magnini lo ha comunicato su Instagram: “Purtroppo oggi sono risultato positivo al Covid-19. Ho usato ogni precauzione per evitare il contagio ma non è bastato. Ora la preoccupazione più grande è per la mia famiglia, spero di non aver contagiato nessuno. Mi sono messo subito in isolamento. Ho deciso di renderlo pubblico per far sì che tutte le persone che sono state in contatto con me prendano i giusti accorgimenti”. Magnini era tornato a gareggiare a Riccione, dopo uno stop di quasi tre anni, con lo scopo di strappare il pass olimpico nei 100 metri.

Da sabato scorso la tarantina era in isolamento, dopo la positività della Di Liddo con cui Benedetta aveva viaggiato nella direzione di casa dopo gli Assoluti. Una volta giunti a Roma, il Circolo Canottieri Aniene ha predisposto per loro il tampone rapido. Il suo allenatore Vito D’Onghia è risultato positivo, insieme ad Elena. In un primo momento, la Pilato era negativa.

(Il Faro online)(foto@deepbluemedia)