Blitz antidroga dei carabinieri di Anzio: arrestati tre pusher in via delle Grugnole

Anzio – Nella serata di ieri i Carabinieri della Compagnia di Anzio hanno arrestato tre persone per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Sono state sequestrate complessivamente sostanze stupefacenti di vario tipo, in particolare 40 grammi di cocaina, 800 di marijuana e 6 grammi di hashish, che una volta immesse sul mercato, avrebbero fruttato una somma di 5mila euro.

I Carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia, dopo una serie di servizi di osservazione e pedinamenti in abiti civili protrattisi per alcuni giorni, alle 20 di ieri hanno fatto scattare il blitz, perquisendo autovetture, abitazioni e soggetti tutti residenti o comunque stabilmente dimoranti in via delle Grugnole.

I tre arrestati, due italiani e un tunisino, stamattina dovranno essere processati per direttissima.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

