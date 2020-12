Essiccatori: ecco come utilizzarli in cucina

L’essiccatore è uno strumento deputato ad essiccare i cibi; ciò significa che i cibi che vengono riposti al suo interno, vengono disidratati. In questo modo, infatti, essi sono in grado di durare per più tempo, concentrare il loro sapore e il loro gusto e vedono una consistenza propria aumentata. Questo insieme di azioni ricorda quella svolta dal Sole sulle piante e la frutta dai suoi germogli alla sua maturazione. Tuttavia, il vanto dell’essiccatore è di riuscire a svolgere tutte queste azioni in un tempo nettamente minore a quello che occorre al Sole. Infatti, un essiccatore riesce a disidratare la frutta nell’arco di pochi minuti o qualche ora, nel caso di preparazioni di più grande quantità. Ma ci sono alcuni consigli per utilizzare al meglio gli essiccatori in cucina? Se sì, quali sono questi consigli? Li vediamo nei prossimi paragrafi.

Come usare un essiccatore in cucina

Nelle cucine domestiche, l’essiccatore può essere usato per il trattamento della carne, nonché della frutta e della verdura. Per usare un essiccatore non servono molte abilità, in quanto basta solo mettere in funzione il nostro elettrodomestico e inserirvi gli alimenti per il tempo necessario ad essiccarli. Ma cosa si può essiccare?

Molti suggeriscono di iniziare ad essiccare la frutta e la verdura. Entrambe queste cose possono essere facilmente usate per decorare piatti come zuppe e secondi o dolci. Inoltre, la frutta essiccata è una merenda deliziosa, che grazie alla sua croccantezza può facilmente sostituire le patatine dei sacchetti. Ovviamente, la frutta è l’ingrediente di base per la preparazione degli infusi: una volta essiccate, può essere conservata con cura in contenitori isolati e poi impiegata negli infusori e nella preparazione del tè. Un’idea molto carina, poi, è quello di essiccare la frutta per unirla al muesli, così da consumare una colazione gustosa e salutare ogni mattina.

Per quanto riguarda la carne, è possibile essiccarla e procedere alla preparazione dei piatti crudisti oppure impiegarla per decorare e insaporire piatti come minestre e zuppe. La carne essiccata infatti dona un gusto molto saporito e croccante.

Essiccatore: piccoli accorgimenti per usarlo al meglio

Quando si acquista un essiccatore si nota che vi sono diversi modelli, marchi e prezzi. In linea di massima, un essiccatore per uno domestico non dovrebbe costare più di 35 euro. Con quella cifra, infatti, sono garantite le prestazioni necessarie ad un uso dell’essiccatore in un piccolo ristorante, dunque anche quelle casalinghe. Inoltre, è bene trovare una posizione adatta all’essiccatore. L’elettrodomestico deve eliminare l’umidità quindi non è una buona idea posizionarlo vicino al piano cottura dove si moltiplicano vapori e fumi. Meglio posizionarlo a terra o in un ambiente secco.

Inoltre, è bene sapere che l’essiccatore non è silenzioso. Non si tratta certo di una vecchia aspirapolvere molto rumorosa. Il posto ottimale è quindi quello in una stanza dove i rumori non creino fastidi, poiché ne produce uni simile a quello di un ventilatore. Quindi, se abbiamo l’abitudine di riposare sul divano, non metteremo un essiccatore in funzione in soggiorno.