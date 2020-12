“Il Gattopardo”… in 5 minuti

“Il Gattopardo”, scritto tra il 1954 e il 1957, ma pubblicato postumo nel 1958, in un primo momento passato inosservato sulla scena letteraria italiana, ma ormai rivalutato come uno dei best-seller del secondo dopoguerra, è un romanzo storico ambientato nel Risorgimento, ispirato alla storia della famiglia dello scrittore, i Tomasi di Lampedusa. narra le trasformazioni avvenute nella vita e nella società in Sicilia durante il Risorgimento, negli anni che, a seguito della spedizione dei Mille di Garibaldi. vanno dal tracollo del regime borbonico alla formazione del Regno d’Italia.

Il romanzo, diventato un singolare caso letterario, ha vinto il Premio Strega nel 1959 e, anche per l’omonima versione cinematografica tratta dal libro da Luchino Visconti nel 1963, oggi è uno dei grandi classici da non perdere.



Giuseppe Tomasi di Lampedusa (Palermo, 23 dicembre 1896 – Roma, 23 luglio 1957) scrittore e nobile italiano, duca di Palma e Montechiaro, principe di Lampedusa, partecipò alla guerra del 1915-18 come ufficiale e rimase nell’esercito fino al 1925; si ritirò quindi a vita privata perché avverso al fascismo, viaggiando e dimorando per lunghi periodi all’estero. Era cugino di primo grado del grande poeta Lucio Piccolo.

Opere: “Il Gattopardo”, “Racconti”, “Lezioni su Stendhal”, “La sirena”, etc.

Il progetto

Mini clip pubblicate dalla piattaforma culturale Direzione Itaca nel suo canale Youtube e Facebook, alla voce “Un libro in 5 minuti”, che vede Gianni Caruso (l’organizzatore del rinomato “Premio Poesia Città di Fiumicino”) ideatore e protagonista vocale di questa originale biblioteca virtuale. Un’idea che riteniamo un modo intelligente e veloce per avvicinare le persone alla conoscenza delle più grandi opere letterarie.

Il Faro online – Clicca qui per leggere la Rubrica “Lo scaffale dei libri”