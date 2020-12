La Premier League a gennaio per il karate. A Ostia la ranking della lotta

Roma – La prima Premier League del 2021 si disputerà a Lisbona dal 19 al 21 febbraio. Quasi un anno dopo l’ultima Karate 1-Premier League, l’Altice Arena di Lisbona accoglierà la competizione inaugurale dell’anno e il primo torneo dall’inizio dell’epidemia.

Sarà anche il debutto della capitale del Portogallo come città ospitante della Premier. La stagione 2021 della Karate 1-Premier League inizierà a Lisbona (Portogallo) e poi viaggerà verso Baku (Azerbaigian), Rabat (Marocco), Tashkent (Uzbekistan) e Mosca (Russia).

Per quanto riguarda la lotta, la Commissione tecnica della Union World Wrestling si è riunita e ha scelto di posticipare la Ranking Series di Ostia a marzo, dal 4 al 7. Inizialmente era in programma a metà gennaio. Le qualificazioni olimpiche europee, i campionati europei, invece, andranno in scena rispettivamente dal 18 al 21 marzo a Budapest e dal 19 al 25 aprile in Polonia. Le Qualificazioni olimpiche mondiali rimarranno a Sofia e si faranno dal 6 al 9 maggio.

Tuttavia, come comunica il Bureau della UWW, a causa della pandemia di Covid-19 tutte le date e le località delle competizioni saranno soggette a modifiche in base alle condizioni nei paesi ospitanti e alla loro capacità di soddisfare le rigide linee guida sanitarie per gli eventi. (fijlkam.it)

(foto@fijlkam)