Ladispoli, a spasso per le vie del centro con l’hashish in tasca: arrestato pusher

Ladispoli – Non conoscono sosta i controlli antidroga messi in atto dalla Carabinieri della Compagnia di Civitavecchia che, nella giornata di ieri, hanno portato all’arresto di un altro pusher.

In particolare, i Carabinieri della Stazione di Ladispoli e della Sezione Operativa della Compagnia Carabinieri di Civitavecchia, hanno interrotto l’illecita attività di spaccio di un 35enne di Anguillara Sabazia, già noto alle forze dell’ordine. L’uomo è stato sottoposto ad un controllo dai militari, mentre si aggirava per le vie del centro. Nelle sue tasche i Carabinieri hanno rinvenuto 100 grammi di hashish.

A quel punto i militari hanno deciso di procedere alla perquisizione della sua abitazione, dove hanno trovato ulteriori 20 g di marijuana, un bilancino di precisione e il materiale per il confezionamento delle dosi.

Al termine degli accertamenti, il 35enne è stato arrestato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti ed è stato condotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari, a disposizione dall’Autorità Giudiziaria di Civitavecchia.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.