Latina, violenze fisiche e verbali alla ex davanti al figlio di 3 anni: stalker in manette

Latina – Stamattina il personale della squadra Mobile pontina ha dato esecuzione all’ordinanza di applicazione della misura di custodia cautelare degli arresti domiciliari disposta dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina, Giorgia Castriota, 44enne residente in provincia di Ferrara.

Il provvedimento del giudice di Latina scaturisce da un dettagliato rapporto redatto dagli uomini dello reparto investigativo della Mobile di Latina che hanno raccolto allarmanti dichiarazioni della parte offesa, ex convivente, la quale aveva denunciato come da circa tre anni fosse vittima di continue angherie sia fisiche che verbali.

L’uomo, soprattutto quando era sotto l’effetto di alcool e di sostanze stupefacenti, si rendeva protagonista di reiterati episodi in cui, anche in presenza del figlio di appena 3 anni, costringeva moglie e figlio a un regime di vita particolarmente vessatorio e tale da rendere impossibile ogni forma di civile convivenza.

Le indagini della Polizia hanno trovato riscontro anche grazie ai numerosi testimoni presenti ai vari episodi di violenza e che avevano descritto con dovizia di particolari il comportamento particolarmente accanito del carnefice.

L’autorità giudiziaria, preso atto anche del fatto che mai il 44enne avesse dato l’impressione di voler recedere dai suoi comportamenti, ha deciso di emettere nei confronti dell’uomo la misura di custodia, da scontarsi presso il suo domicilio di Ferrara.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

