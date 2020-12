“Un regalo per te”, un nuovo brano di Natale per sostenere le famiglie in difficoltà

Roma – “‘Un regalo per te’. E’ questo il titolo del nuovo brano natalizio, scritto e composto da Gianni Mazzola e interpretato dalle voci liriche di Valentina Crescimanni, Davide Fanni e Kenya. Ma ‘Un regalo per te’ non è semplicemente una canzone di Natale”.

Lo sottolinea in una nota Maricetta Tirrito, presidente del Laboratorio Una Donna, che aggiunge: “Il mio grazie va alla responsabile di Palermo, Maria Pitarresi, che si è adoperata in prima persona per realizzare e incidere questo brano, prodotto dal Laboratorio Una donna per la Tutela Dei Diritti Delle Donne e Dei Deboli, costituisce il coronamento di un progetto a scopo benefico. Il ricavato infatti andrà a finanziare gli altri progetti per sostenere chi, anche a causa della pandemia, vive un momento di crisi”.

Clicca qui per scaricare e ascoltare il brano

“Vogliamo stare vicino, in questo Natale così diverso, alle tante famiglie che soffrono. Con questo canto vogliamo portare loro ‘il nostro regalo’ pieno di gioia, speranza e amore. Questa canzone rappresenta un caldo abbraccio in un tempo in cui gli abbracci sono vietati e la distanza regna sovrana. E’ una voce di conforto nell’angoscia, una luce in un momento dal futuro incerto, aggiunge Tirrito.

“Noi crediamo nel Natale. E crediamo che il dono più grande che abbiamo ricevuto sia proprio la vita, anche se troppo spesso lo dimentichiamo. Riappropriamoci del nostro tempo, dei valori della famiglia. In questi giorni ritroviamoci attorno al presepe con lo spirito del Natale italiano. La mission della nostra associazione è propria questa!”, conclude la presidente.

