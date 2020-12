Variante al Covid-19: Francia, Belgio e Olanda riaprono (parzialmente) i confini con l’Inghilterra

Bruxelles – Francia, Belgio e Olanda riaprono parzialmente i loro confini con la Gran Bretagna per consentire il rientro dei connazionali e sbloccare il traffico delle merci attraverso la Manica. Il porto di Dover ha riaperto nella notte. I passeggeri di più di 11 anni dovranno presentare il risultato di un test negativo per il Covid effettuato non oltre 72 ore. La Germania invece ha esteso al sei gennaio la chiusura delle frontiere sia con la Gran Bretagna che con il Sudafrica, i due Paesi dove si sono sviluppati focolai del nuovo ceppo di coronavirus più contagioso. La Spagna ha sospeso i voli in arrivo fino al cinque gennaio e l’Irlanda fino al 31 dicembre.

Intanto, le migliaia di tir bloccati nel Kent, in Inghilterra, dopo lo stop agli arrivi dalla Gran Bretagna imposto domenica dalle autorità francesi, ripartiranno “questa mattina”, ma serviranno “un paio di giorni” prima che venga smaltito il traffico che si è accumulato. Lo ha annunciato il segretario di Stato britannico per l’Edilizia abitativa, le Comunità e il Governo locale, Robert Jenrick, in un’intervista all’ Lbc’. “Le forze armate ci aiuteranno a mettere in atto delle procedure nel corso della giornata” in modo che venga organizzato un sistema per effettuare i tamponi “all’aeroporto di Manston e in altre località del Kent”, ha aggiunto. (fonte Adnkronos)