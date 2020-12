A Tor San Lorenzo la messa di Natale per i dipendenti del Comune ma si presentano in 6

Ardea – Si è celebrata ieri sera alle 18.00 presso la parrocchia di Tor San Lorenzo Martire, la Messa per il Natale organizzata dal sindaco Mario Savarese alla quale hanno partecipato una buona parte di consiglieri di maggioranza del M5S.

Una messa riservata in particolare ai dipendenti, peccato però che i lavoratori presenti si potevano contare sulle dita di una mano: in pochi hanno preso parte all’evento, tra cui la Dott.ssa scenografa Anna Bille che ha realizzato come ogni anno il Presepe di Natale nella chiesa S. Lorenzo Martire, ritenuto uno dei più belli di Ardea e che riproduce fedelmente due borghi della Palestina e la natività.

Presente l’assessore Alessandro Possidoni e il consigliere del Pd Alessandro Mari. Una fugace presenza quella del consigliere del Partito Democratico Alfredo Cugini. Per l’opposizione la consigliera di Fratelli d’Italia Raffaella Neclioti e la consigliera di Cambiamo! Anna Maria Tarantino, con la moglie e la figlia del defunto consigliere Fabio Nobili, verso le quali nessuno si è preoccupato di avvicinarsi per porgere le proprie condoglianze.

Alla messa hanno partecipato anche il Comandante della Polizia Locale Sergio Ierace insieme alla collega Marzia Sgrò. Negli anni passati la presenza di dipendenti e politici era nettamente maggiore. Un cambiamento dovuto al fatto che la funzione religiosa veniva svolta nella chiesa sotto la sede comunale e alle ore 12.30, mentre quest’anno è stata spostata a Tor San Lorenzo.