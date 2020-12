Ardea, a Nuova Florida in arrivo un’isola ecologica di 4mila mq

Ardea – “Continua il lavoro di recupero del patrimonio immobiliare del Comune di Ardea, questa volta si tratta di un terreno che le precedenti amministrazioni si erano lasciate sfuggire: Via Pavia nello zona Nuova Florida”. È quanto si legge in una nota stampa dell’Amministrazione 5 Stelle del comune di Ardea.

“Un terreno di 4000mq – continua l’Amministrazione – che deve ospitare un’isola ecologica. Quell’isola ecologica che da anni si attende e che allenterà la pressione sul sistema di raccolta rifiuti per rendere più decoroso il nostro territorio e che, finalmente, potrà essere realizzata”.

“L’incessante lavoro di ricostruzione della situazione patrimoniale svolto dagli uffici comunali, un lavoro lento e non facile che nulla ha a che fare con alcuni roboanti annunci di esponenti della minoranza che si sono sentiti sui social in questi giorni, ha già portato all’acquisizione di altri terreni, quali quello dove sorgerà il polo scolastico, e quasi tutta l’area del Lido delle Salzare (c.d. Serpentone)”.

“Oggi riportiamo a casa quest’altra fetta di territorio abbandonata e degradata. E non finisce qui, il nostro obiettivo è quello di restituire alla collettività il più possibile di quanto illecitamente sottratto negli anni dai soliti furbetti”.

“Ardea e i suoi cittadini – conclude il Comune – potranno godere dei servizi che, proprio per mancanza di aree idonee, sono sempre stati negati a causa dell’incuria e della trascuratezza verso il bene comune delle amministrazioni che ci hanno preceduto”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ardea

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Ardea