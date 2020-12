Ciclabile su via Portuense, partiti i lavori per il prolungamento fino a Parco Leonardo

Fiumicino – “Sono iniziati da qualche giorno i lavori di prolungamento della pista ciclabile sull’argine del Tevere, dal tratto già realizzato in direzione di Parco Leonardo”. Lo dichiara l’assessore ai Lavori pubblici Angelo Caroccia.

“E’ un intervento che era stato già affidato a inizio anno ma a causa dei problemi di cassa della ditta vincitrice non era partito. L’Amministrazione comunale ha provveduto all’esclusione e ha messo in atto la procedura per affidare al secondo in graduatoria la realizzazione dell’opera. Contiamo di completarla in 120 giorni, pioggia permettendo. Stiamo ultimando la progettazione esecutiva del proseguo di un altro troncone di ciclabile, che comprende Parco Leonardo, Pleiadi, fino al ricongiungimento con la pista ciclabile di Roma”.